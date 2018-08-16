В Азербайджане капитально ремонтируются многие учреждения реабилитации инвалидов (ФОТО)

16 августа 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане во многих учреждениях реабилитации инвалидов проводится капитальный ремонт.

Об этом в четверг сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время ознакомления с условиями лечения, услугами, предоставляемыми инвалидам в лечебном пансионате в поселке Шаган Хазарского района Баку, говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что в учреждении на 250 коек в течение года более четырех тысяча лиц, имеющих инвалидность, в стационарных условиях проходят реабилитацию. За прошедший период этого года в пансионат был принят 2631 человек, имеющих инвалидность, а также 311 лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана. В настоящее время около 230 инвалидов проходит восстановление в пансионате.

Министр встретился с инвалидами, которые проходят лечение.

Лица, имеющие инвалидность, выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за повышение заботы государства о социально уязвимых группах населения, за работу по восстановлению здоровья инвалидов, по усовершенствованию системы медико-социальной реабилитации.

Министр отметил, что согласно поручению главы государства продолжаются работы по созданию для граждан, имеющих инвалидность, медико-социальной инфраструктуры в соответствии с самыми современными требованиями. Министр добавил, что в настоящее время во многих реабилитационных учреждениях проводится капремонт. Его также планируется продолжить в лечебном пансионате для инвалидов в поселке Шаган.

Бабаев дал поручения по эффективной организации работы учреждения, повышению уровня обслуживания, анализу результатов курсов лечения и т.д.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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