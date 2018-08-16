В Азербайджане на тестовых экзаменах высокие результаты показали учителя математики, химии, истории и географии

16 августа 2018 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на тестовых экзаменах по приему на работу учителей самые высокие результаты набрали сдававшие экзамены по математике, химии, истории и географии, сказал в четверг Trend заведующий центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде.

Джамалзаде отметил, что в этом году на конкурс было представлено свыше семи тысяч вакантных мест, около 90 процентов из которых по азербайджанскому сектору обучения, 10 процентов - русскому сектору.

По его словам, результаты кандидатов в азербайджанском секторе были более удовлетворительными по сравнению с русским сектором.

Напомним, что тестовые экзамены по приему на работу учителей проводились с 16 по 31 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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