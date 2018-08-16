В сентябре в Баку пройдет международная оборонная выставка “ADEX-2018”

16 августа 2018 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 25 - 27 сентября пройдет Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX-2018", говорится в сообщении министерства оборонной промышленности, распространенном в четверг.

В связи с этим продолжаются подготовительные работы к выставке.

Организуемая в третий раз выставка, которая каждые два года проводится в регионе с 2014 года под названием "ADEX", одно из самых широкомасштабных мероприятий, организуемых для демонстрации вооружения и военной техники.

Традиционное посещение выставки Президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым всегда подчеркивает важность мероприятия.

В предстоящей выставке ожидается участие более 200 компаний развитых стран мира. Азербайджан, Турция, Франция, Россия, Израиль, Беларусь, Пакистан, Сербия, Украина и другие страны будут представлены на выставке национальными стендами.

Также в выставке примут участие ведущие компании, представляющие оборонную промышленность Болгарии, Китая, Италии, Литвы, Нидерландов и других стран-участниц.

Выставка будет организована в трех павильонах Бакинского экспоцентра и на открытом воздухе.

Павильон министерства оборонной промышленности Азербайджана будет находиться в третьем зале экспоцентра.

Выставка "ADEX-2018" будет идеальной платформой для демонстрации самых последних образцов вооружения и подписания новых договоров в сфере международного военно-технического сотрудничества. Информационную поддержку выставки обеспечивают более 60 местных и международных ведущих медиа - новостных агентств, веб-сайтов и журналов.

Выставке, проводимой по инициативе и при организации министерства оборонной промышленности, поддержку оказывает министерство обороны Азербайджана.

В качестве организатора выставки выступает компания "Caspian Event Organisers" (CEO).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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