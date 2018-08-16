Снижен проезд в автобусах Баку-Сумгайыт

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня проезд в автобусах номер 502 следующих по маршруту Баку-Сумгайыт (поселок Г.З.Тагиева) снижен до 0,6 манатов. Об этом в четверг сообщила Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахвердиева.

Пресс-секретарь сказала, что соответствующая договоренность была достигнута после того, как Служба обратилась к компании-перевозчику, после чего тариф был снижен до 0,6 манатов.

«В случае искусственного завышения проезда водителями просьба обращаться на «горячую линию» 1655 Госслужбы», - отметила Аллахвердиева.

Пресс-секретарь также добавила, что после обращения к перевозчикам маршрутов номер 501 и 503 с 3 августа проезд на этих автобусах также установлен в размере 0,6 манатов.

Напомним, что решением Тарифного совета от 30 июля 2018 года стоимость проезда на автобусах междугородних и междупоселковых маршрутов была утверждена от 0,3 до 0,9 маната в зависимости от расстояния. В автобусах маршрута номер 501 проезд стоил 0,8 маната.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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