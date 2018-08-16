Проверен ход строительных работ в Военном лицее им. Дж. Нахчыванского в Баку (ФОТО)

16 августа 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сегодня посетил Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, осмотрел объекты, в которых проводятся капитальный ремонт и строительные работы, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

Министр обороны проверил выполнение задач, которые были поставлены в связи с ходом строительных работ, дал новые поручения по качественному и своевременному завершению работ.

Гасанов также дал соответствующие указания по улучшению социально-бытовых условий курсантов, созданию для будущих офицеров условий службы, отвечающих самым высоким стандартам, и ряду других вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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