В Азербайджане проведена дезинфекция на рынках по продаже скота живым весом

17 августа 2018 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная ветеринарная служба Азербайджана обратилась к главам исполнительной власти районов, где осуществляется продажа скота живым весом, говорится в пятницу в сообщении службы.

В обращении отмечается, что возникла необходимость в проведении в рамках мероприятий по обеспечению стабильной эпизоотической ситуации в стране и предотвращению зоонозных инфекций дезинфекции, дезинсекции и дератизации на рынках по продаже скота живым весом.

Госслужба выразила удовлетворение оказанной специалистами районных ветеринарных управлений помощью и сотрудничеством в оперативном осуществлении указанных мероприятий.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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