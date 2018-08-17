В Азербайджане проведена дезинфекция на рынках по продаже скота живым весом

БАКУ /Trend/ - Государственная ветеринарная служба Азербайджана обратилась к главам исполнительной власти районов, где осуществляется продажа скота живым весом, говорится в пятницу в сообщении службы.

В обращении отмечается, что возникла необходимость в проведении в рамках мероприятий по обеспечению стабильной эпизоотической ситуации в стране и предотвращению зоонозных инфекций дезинфекции, дезинсекции и дератизации на рынках по продаже скота живым весом.

Госслужба выразила удовлетворение оказанной специалистами районных ветеринарных управлений помощью и сотрудничеством в оперативном осуществлении указанных мероприятий.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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