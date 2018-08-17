Бакинское транспортное агентство вынесло на конкурс шесть маршрутов

17 августа 2018 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) вынесло на конкурс регулярные маршрутные линии №№ 49, 50, 64, 136, 160 и 171, говорится в сообщении Агентства, распространенном в пятницу.

На основании поступивших от граждан обращений на указанных линиях были проведены проверки и выявлен ряд недостатков. В связи с этим было принято решение о том, чтобы вынести эти маршруты на конкурс для улучшения качества пассажироперевозок.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Бакинское транспортное агентство (БТА).

(Текст: Кямаля Сеидова)

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