В детских домах Азербайджана увеличилось число детей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние четыре года увеличилось число детей в детских домах.

Согласно сообщению Государственного комитета по статистике, в 2013 году в шести детских домах Азербайджана насчитывалось 510 детей, в 2016 году в восьми детских домах - 681 детей, а в 2017 – 729 детей.

В 2017 году, в целом, в стране в двух домах-интернатах для умственно-отсталых детей насчитывалось 329 детей, что больше по сравнению с 2013 годом (310 детей).

Помимо этого, в 2013 году в школах-интернатах обучалось 757 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в 2017 году - 639 детей.

(Автор: Ильхама Исабалева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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