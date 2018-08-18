В Азербайджане сократилось число пар, вступающих в брак до 18 лет

18 августа 2018 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сократилось число женихов и невест, вступающих в брак до 18 лет, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

В 2017 году в официальный брак вступило 317 девушек до 18 лет и один несовершеннолетний юноша.

В 2016 году в официальный брак вступило 312 девушек и три юноши до 18 лет, в 2015 в брак вступило 388 девушек и три юноши до 18 лет, в 2014 году зарегистрирован брак 479 девушек и двух молодых мужчин, в 2013 году в брак вступили 229 девушек и два юноши, в 2012 году - 295 девушек и пять молодых мужчин.

В 2011 году зарегистрирован брак 5138 невест и 11 женихов, не достигших 18 лет.

Отметим, что согласно Конвенции по правам ребенка, каждый человек, не достигший 18 лет, считается несовершеннолетним.

Согласно законодательству Азербайджана 18 лет является возрастом дающим право на вступление в брак. Однако, при наличии некоторых уважительных причин соответствующий орган исполнительной власти может дать разрешение на снижение возраста не более, чем на один год. Чаще всего это бывает связано с семейным положением сторон, желающих вступить в брак. Например, если родители молодых тяжело (смертельно) больны, девушка беременна и т.д.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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