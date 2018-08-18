Возбуждено уголовное дело в связи с отравлением свыше 10 человек в одном из бакинских ресторанов (версия 2)

18 августа 2018 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с пищевым отравлением 13 человек в ресторане "Тонгал" Наримановского района Баку.

Об этом в субботу говорится в совместном сообщении Агентства пищевой безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В результате халатного отношения к своим служебным обязанностям должностным лицом, или лицами, ответственными за соблюдение пищевой безопасности и обеспечения потребителей качественным продовольствием, 11 августа в ресторане "Тонгал" Наримановского района от пищевого отравления пострадало 13 человек, в том числе трехлетний ребенок. Пострадавшие были размещены в Клинический медицинский центр и Клиническую детскую больницу номер два.

После проведения эпидемиологических расследований в ресторане, высококвалифицированными специалистами Агентства пищевой безопасности были выявлены серьезные нарушения правил пищевой безопасности и взяты образцы с целью исследования.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к служебным обязанностям, повлекшее тяжкие последствия), была назначена экспертиза с целью установления причин отравления людей и других негативных случаев.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственные действия по привлечению к ответственности виновных лиц.

В дальнейшем также будут приняты самые строгие меры в целях предотвращения любого вида нарушений, связанных с пищевой безопасностью и нарушений прав потребителей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Возбуждено уголовное дело в связи с отравлением свыше 10 человек в одном из бакинских ресторанов
Общество 15:18
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями на приемных экзаменах
Общество 16 августа 15:27
В Азербайджане арестованы лица, толкавшие предпринимателей к даче взятки
Общество 15 августа 20:23
В Азербайджане запущено мобильное приложение для мониторинга качества пищевых продуктов
ИКТ 15 августа 16:15
Агентство пищевой безопасности о причинах массового отравления в известном ресторане Баку
Происшествия 13 августа 15:35
В Азербайджане будет усилен надзор за продбезопасностью в сегменте МСП (ФОТО)
Бизнес 10 августа 18:23
Лента новостей
Трамп рассказал об отношении к фейковым новостям
США 17:03
В ЕС выразили соболезнования в связи с кончиной Аннана
Европа 17:00
Лукашенко сменил руководство правительства
Беларусь 16:48
В Баку арестован водитель, совершивший ДТП с летальным исходом
Происшествия 16:46
Туркменистан может подключиться к проекту Баку-Тбилиси-Карс
Бизнес 16:28
Эрдоган заявил о намерении продолжить антитеррористические операции в Сирии и Ираке
Турция 16:28
Международный турнир по художественной гимнастике "GymBala" в Баку организован на высоком уровне – зрительница
Общество 16:19
В Испании задержали группу наркокурьеров, у которых изъяли семь тонн гашиша
Европа 16:02
В Гане объявили траур из-за кончины экс-генсека ООН Аннана
В мире 16:00