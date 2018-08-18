Активная поддержка зала помогает юным гимнасткам – зрительница

18 августа 2018 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уделяется большое внимание спорту, в том числе и художественной гимнастике, сказала Trend в субботу зрительница международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" Мая Агабалаева.

"Первый раз наблюдаем за соревнованиями по художественной гимнастике на такой большой арене. Нам все очень нравится. Замечательно, что значительное количество зрителей пришло поболеть за юных гимнасток. Думаю, что активная поддержка зала помогает и добавляет уверенности девочкам", - сказала зрительница.

По словам Маи Агабалаевой, она планирует записать свою дочку на занятия по художественной гимнастике.

"Привела свою дочку посмотреть турнир, чтобы она воочию увидела, как проходят соревнования, как выступают гимнастки. Думаю, это придаст ей стимул заниматься спортом. Когда у ребенка есть стремление к победе, то и во взрослой жизни ему это очень поможет", - добавила зрительница.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике "GymBala".

Международный турнир будет проходить до 19 августа.

В течение двухдневных соревнований гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007, 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения поведут борьбу в составах команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также принимают участие представители Казахстана, Украины и Египта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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