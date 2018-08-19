Международный турнир по художественной гимнастике "GymBala" в Баку проходит на высоком уровне - зрительница

19 августа 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Большая заслуга организаторов, что международный турнир по художественной гимнастике "GymBala" проходит на высоком уровне, сказала Trend зрительница турнира Милена Ефремова.

"Турнир проходит на высоком уровне, это большая заслуга организаторов. Большое спасибо им за то, что предоставляют возможность нашим детям наблюдать и участвовать в таких соревнованиях", - отметила зрительница.

Милена Ефремова отметила, что художественная гимнастика в Азербайджане активно развивается.

"Результаты видны, и они большие. Верю, что в будущем мы всегда будем первые на всех международных соревнованиях", - добавила зрительница.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala".

В заключительный соревновательный день гимнастки 2008, 2007, 2006 и 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013 и 2003-2005 годов рождения в составе команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также принимают участие представители Казахстана, Украины и Египта.

(Автор: Джани Бабаева)

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