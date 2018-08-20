Адреса пунктов продажи жертвенных животных на праздник Гурбан

БАКУ /Trend/ - К празднику Гурбан будут организованы пункты продажи жертвенных животных, говорится в сообщении азербайджанского Агентства пищевой безопасности, распространенном в понедельник.

Как говорится в сообщении, Агентство рекомендует лицам, занимающимся забоем и продажей жертвенных животных, осуществлять забой и продажу скота в стационарных пунктах и временных точках, организованных местными органами исполнительной власти.

Продажа жертвенных животных будет организована по нижеследующим адресам:

NN Районы Адреса 1 Сабаильский район ул. Гюльбалы Алиева (за Бибиэйбатским НГДУ) 2 "20-й участок" (Бадамдарское шоссе) 3 Хатаинский район Зыхское шоссе (территория «Наргиле» и около дома №5) 4 пос. Расулзаде, Бинагадинское шоссе 5 Бинагадинский район пос. Баладжары, дорога Ходжахасан-Баладжары-Бинагади (перекресток) 6 пос. Бинагади, массив Гюлюстан, 15 (рядом с рынком по продаже скота) 7 ул. Джафара Хандана, 54 ("Мясной павильон") 8 ул. Шарифзаде, 196 9 Ясамальский район жилой массив "Ени Ясамал", ул. Д. Буниатзаде, 7 10 ул. М. Хиябани, 10c 11 пос. Локбатан, (территория ЗАО «Мейвели») 12 Гарадагский район ООО Агровест (Локбатанское шоссе, перед торговым центром «Бина»") 13 ООО "Qoç-ət", пос. Локбатан 14 Низаминский район пересечение улиц М. Алиева и Р. Рустамова 15 ЗАО "Азер-Aгро" 16 ул. Алияра Алиева, 26 (пункт по забою скота, принадлежащий ОАО "Бакы тахыл-2") 17 Наримановский район пересечение улиц Табриза и Джейхуна Гаджибейли 18 ул. Алияра Алиева, 36а (МП «Табриз», Кешлинский рынок) 19 Сураханинский район пос. Говсан, дорога Говсан-Тюркан (перед торговым центром) 20 V массив "Йени Гюнешли" (торговый центр "Гюнеш" ) 21 Хазарский район пос. Гала, железнодорожная станция (за предприятием «Ламбир») 22 пос. Бина, ЗАО "Öz Fermamızdan" 23 Абшеронский район г. Хырдалан, ЗАО "Сахлийалы", птицеводческий массив 24 Забратское шоссе, участок перед пунктом по забою скота "Azmeat" 25 по правой стороне шоссе Забрат-Кюрдаханы 26 шоссе Забрат-Маштага (рядом с маркетом "Канал") 27 пос. Бакиханова, ул. Фаталиева, 72 28 Сабунчинский район пос. Нардаран, ул. Мирзафатали Ахундзаде, 107 29 пос. Сабунчи, Городское шоссе, 6 (во дворе Дома церемоний «Сабунчи») 30 пос. Рамана, ул. Шуша 31 пос. Бильгя 32 Сабунчинский район, пос. Забрат, ЗАО "Azmeat" 33 пос. Кюрдаханы, ул. Гуси Гаджиева, 6

Напомним, что 22 и 23 августа в Азербайджане объявлены нерабочими днями в связи с праздником Гурбан.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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