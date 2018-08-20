Адреса пунктов продажи жертвенных животных на праздник Гурбан

БАКУ /Trend/ - К празднику Гурбан будут организованы пункты продажи жертвенных животных, говорится в сообщении азербайджанского Агентства пищевой безопасности, распространенном в понедельник.
Как говорится в сообщении, Агентство рекомендует лицам, занимающимся забоем и продажей жертвенных животных, осуществлять забой и продажу скота в стационарных пунктах и временных точках, организованных местными органами исполнительной власти.
Продажа жертвенных животных будет организована по нижеследующим адресам:
|
NN
|
Районы
|
Адреса
|
1
|
Сабаильский район
|
ул. Гюльбалы Алиева (за Бибиэйбатским НГДУ)
|
2
|
"20-й участок" (Бадамдарское шоссе)
|
3
|
Хатаинский район
|
Зыхское шоссе (территория «Наргиле» и около дома №5)
|
4
|
пос. Расулзаде, Бинагадинское шоссе
|
5
|
Бинагадинский район
|
пос. Баладжары, дорога Ходжахасан-Баладжары-Бинагади (перекресток)
|
6
|
пос. Бинагади, массив Гюлюстан, 15 (рядом с рынком по продаже скота)
|
7
|
ул. Джафара Хандана, 54 ("Мясной павильон")
|
8
|
ул. Шарифзаде, 196
|
9
|
Ясамальский район
|
жилой массив "Ени Ясамал", ул. Д. Буниатзаде, 7
|
10
|
ул. М. Хиябани, 10c
|
11
|
пос. Локбатан, (территория ЗАО «Мейвели»)
|
12
|
Гарадагский район
|
ООО Агровест (Локбатанское шоссе, перед торговым центром «Бина»")
|
13
|
ООО "Qoç-ət", пос. Локбатан
|
14
|
Низаминский район
|
пересечение улиц М. Алиева и Р. Рустамова
|
15
|
ЗАО "Азер-Aгро"
|
16
|
ул. Алияра Алиева, 26 (пункт по забою скота, принадлежащий ОАО "Бакы тахыл-2")
|
17
|
Наримановский район
|
пересечение улиц Табриза и Джейхуна Гаджибейли
|
18
|
ул. Алияра Алиева, 36а (МП «Табриз», Кешлинский рынок)
|
19
|
Сураханинский район
|
пос. Говсан, дорога Говсан-Тюркан (перед торговым центром)
|
20
|
V массив "Йени Гюнешли" (торговый центр "Гюнеш" )
|
21
|
Хазарский район
|
пос. Гала, железнодорожная станция (за предприятием «Ламбир»)
|
22
|
пос. Бина, ЗАО "Öz Fermamızdan"
|
23
|
Абшеронский район
|
г. Хырдалан, ЗАО "Сахлийалы", птицеводческий массив
|
24
|
Забратское шоссе, участок перед пунктом по забою скота "Azmeat"
|
25
|
по правой стороне шоссе Забрат-Кюрдаханы
|
26
|
шоссе Забрат-Маштага (рядом с маркетом "Канал")
|
27
|
пос. Бакиханова, ул. Фаталиева, 72
|
28
|
Сабунчинский район
|
пос. Нардаран, ул. Мирзафатали Ахундзаде, 107
|
29
|
пос. Сабунчи, Городское шоссе, 6 (во дворе Дома церемоний «Сабунчи»)
|
30
|
пос. Рамана, ул. Шуша
|
31
|
пос. Бильгя
|
32
|
Сабунчинский район, пос. Забрат, ЗАО "Azmeat"
|
33
|
пос. Кюрдаханы, ул. Гуси Гаджиева, 6
Напомним, что 22 и 23 августа в Азербайджане объявлены нерабочими днями в связи с праздником Гурбан.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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