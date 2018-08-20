Завершается выбор специальностей на вакантные места в вузах и колледжах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 23:59 завершается процедура выбора абитуриентами специальностей на вакантные места в вузах и колледжах на базе полного среднего образования (11 лет), говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, распространенном в понедельник.

Наряду со специальностями по вакантным местам в вузах, абитуриенты в электронных заявлениях могут указать также коды специальностей колледжей. Абитуриенты, поступившие в вузы, не имеют права участвовать в замещении вакантных мест и в конкурсе, проводимом для поступления в колледжи.

Список вакантных плановых мест в вузах опубликован в восьмом номере журнала «Абитуриент», а перечень специальностей, по которым проводится прием, - в пятом номере данного журнала.

Абитуриенты, не подтвердившие электронные заявления, к конкурсу допущены не будут.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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