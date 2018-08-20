Минобразования о бесплатно обучающихся студентах вузов Азербайджана

20 августа 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана назвало категории поступивших в вузы студентов, которые будут освобождены от оплаты за учебу.

К этим категориям относятся обучающиеся в государственных вузах студенты, являющиеся членами семьи, получившей статус семьи шехида или вынужденного переселенца, обучающиеся на очном отделении государственных, муниципальных и частных вузах студенты, до 18 лет потерявшие обоих родителей, студенты в возрасте до 23 лет, лишенные родительской опеки или приравненные к ним (потерявшие одного родителя, а другой родитель инвалид первой или второй группы), с 2014-2015 ученого года - дети граждан, ставших инвалидами во время защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность страны, а также пропавших без вести в связи с боевой операцией и объявленных судом погибшими, сказал заведующий сектором министерства Джасарет Валехов.

Отметим, что в соответствии с существующим законодательством, студенты, относящиеся к ряду категорий, обучающихся на платной основе в вузах Азербайджана, в случае представления подтверждающих документов обучаются за счет средств государственного бюджета.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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