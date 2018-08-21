Бакинское транспортное агентство о результатах проверок в ряде районов столицы (ФОТО)

21 августа 2018 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершились проверки, проведенные Бакинским транспортным агентством (БТА) в Насиминском, Сабаильском, Бинагадинском и Наримановском районах Баку. Об этом во вторник сказал на пресс-конференции завотделом организации транспортной инфраструктуры БТА Фуад Исмайлов.

По его словам, было установлено, что во многих местах тротуары заняты торговыми объектами, или же не отвечают стандартам.

Исмайлов сказал, что это создает препятствия для комфортного и безопасного передвижения пешеходов.

Представитель БТА отметил, что в результате работы, проведенной совместно с районными исполнительными властями, данная проблема была частично решена.

«Работа в этом направлении продолжается», - сказал Исмайлов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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