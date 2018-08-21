В Баку ликвидируются мешающие автодвижению стоянки такси

БАКУ /Trend/ - В настоящее время идет работа над рядом проектов для повышения качества услуг такси в Баку, сказал во вторник журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, в столице устанавливаются новые места для стоянки такси.

Он отметил, что наряду с этим, ведутся работы по ликвидации стоянок, препятствующих автодвижению.

"Мы стремимся организовать такие места стоянки такси, чтобы было комфортно для пассажиров, а также не создавало препятствий для движения", - сказал Агаев.

Он добавил, что в Баку сейчас существует примерно 180 стоянок такси.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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