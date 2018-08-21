В Азербайджан за семь месяцев 2018 года прибыло свыше 1,5 миллиона туристов

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в Азербайджан прибыло 1655,3 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны мира, что на 9,1 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, говорится в четверг в сообщении Государственного комитета по статистике.

Из общего числа прибывших 31,5 процента являются гражданами Российской Федерации, 19,8 процента - граждане Грузии, 10,3 процента - Турции, 10 процентов - Ирана, 3,5 процента - ОАЭ, 2,4 процента - Ирака, 2 процента - Украины, 20,4 процента - граждане других стран, а 0,1 процента лица без гражданства.

Согласно данным Госкомитета 67,2 процента прибывших - мужчины, 32,8 процента - женщины. 11,3 процента иностранцев и лиц без гражданства прибыли в январе, 10 процентов - в феврале, 16,7 процента - в марте, 13,2 процента - в апреле, 12,6 процента - в мае, 16,2 процента - в июне, 20 процентов - в июле.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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