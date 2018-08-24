В Азербайджане началась регистрация на вакантные места в вузах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась регистрация абитуриентов, поступивших на вакантные плановые места в вузах и колледжах на базе полного среднего образования (11 лет), говорится в пятницу в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Абитуриенты, поступившие на вакантные плановые места вузов, должны пройти регистрацию с 24 августа по 3 сентября. Абитуриенты, которые поступили в колледжи на базе полного среднего образования (11 лет), должны зарегистрироваться с 24 по 30 августа (со списком требуемых документов можно ознакомиться в образовательном учреждении).

Если абитуриент не пройдет регистрацию в указанный срок, это будет расцениваться как отказ от размещения по специальности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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