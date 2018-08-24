На двух магистральных дорогах Баку ведутся ремонтные работы

24 августа 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера с целью регулирования безопасного движения автотранспорта на 0-80 километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Россией, а также 06-16 километре автодороги Баку-Губа-госграница с Россией будет проводиться ремонт отбойников, пришедших в непригодное состояние вследствие ДТП.

Об этом в пятницу говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Госагентство также предупреждает водителей о необходимости быть внимательными во время движения по указанным дорогам, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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