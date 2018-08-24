В Азербайджане еще на одной станции ведется монтаж стрелочных переводов (ФОТО)

24 августа 2018 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На азербайджанской железной дороге продолжается очередной этап капитального ремонта: ведутся работы на 600-километровой линии Баку–Бёюк Кесик. Параллельно с сентября 2016 года ООО “Специализированное железнодорожное предприятие” номер 5 и 11 осуществляет монтаж новых стрелочных переводов, говорится в пятницу в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Напомним, что первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года, а на сегодняшний день заменено уже 196 стрелочных переводов.

В настоящее время осуществляется монтаж 10 стрелочных переводов на станции Мюсюслю. Работы будут вестись поэтапно. Процесс осуществляет коллектив ООО “Специализированное железнодорожное предприятие” номер 11.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Азербайджанские железные дороги" работают в усиленном режиме в преддверии праздника Гурбан
Общество 20 августа 15:13
В Азербайджане на одной из железнодорожных станций идет монтаж новых стрелочных переводов (ФОТО)
Бизнес 14 августа 15:52
В поездах Баку-Сумгайыт-Баку вводится оплата электронными пластиковыми картами (ФОТО)
Общество 13 августа 09:29
Поезд Баку-Балакен не прибыл в пункт назначения из-за затопления участка железной дороги
Происшествия 11 августа 14:18
Россия высоко оценивает работу Азербайджана в рамках коридора "Север-Юг" (ФОТО)
Экономика 8 августа 17:31
Реконструируется система электроснабжения Бакинской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экономика 2 августа 15:48
Лента новостей
Чавушоглу сообщил, что Эрдоган ждет Путина с визитом в Турцию
Турция 17:27
Будет приостановлена добыча нефти на месторождении «Кашаган» в казахстанском секторе Каспия
Энергетика 17:26
Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Тимофеева медалью "Терегги"
Политика 17:26
По маршруту Чэнду - Алматы запущен прямой контейнерный поезд
Китай 17:23
Компании из Китая, Южной Кореи и Японии вложат в Ташкентскую область $250 млн
Бизнес 17:19
Отношения с Турцией приобретают более содержательный характер - Путин
Россия 17:17
В Турции незначительно возросла продажа объектов недвижимости
Бизнес 17:13
Китай протестировал систему беспилотной ледовой станции на Северном полюсе
Китай 17:13
Сооронбай Жээнбеков принял участие в Саммите международного фонда спасения Арала
Кыргызстан 17:08