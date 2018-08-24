В Азербайджане еще на одной станции ведется монтаж стрелочных переводов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На азербайджанской железной дороге продолжается очередной этап капитального ремонта: ведутся работы на 600-километровой линии Баку–Бёюк Кесик. Параллельно с сентября 2016 года ООО “Специализированное железнодорожное предприятие” номер 5 и 11 осуществляет монтаж новых стрелочных переводов, говорится в пятницу в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Напомним, что первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года, а на сегодняшний день заменено уже 196 стрелочных переводов.

В настоящее время осуществляется монтаж 10 стрелочных переводов на станции Мюсюслю. Работы будут вестись поэтапно. Процесс осуществляет коллектив ООО “Специализированное железнодорожное предприятие” номер 11.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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