Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане

24 августа 2018 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии, распространенном в пятницу, в районах Большого и Малого Кавказа преимущественно без осадков, однако утром в горных районах возможны грозовые дожди. Температура воздуха в предгорных районах составит 28-33 градуса, в горных районах 21-26 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе преимущественно без осадков, утром 26 августа возможны кратковременные дожди, ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 29-34 градуса тепла, в горных районах - 23-28 градусов тепла.

В низменных районах будет без осадков, ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 32-37 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике не ожидается осадков. Максимальная температура воздуха составит 32-37 градусов тепла.

К сведению гостей столицы: в выходные дни без осадков, ветер умеренный северо-восточный. Максимальная температура воздуха составит 28-33 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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