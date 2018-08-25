Ряд госструктур Азербайджана выставит транспортные средства на аукцион

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества 25 сентября выставит на аукцион ряд транспортных средств, находящихся на балансе типографии Аппарата Милли Меджлиса (парламента), министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также Генеральной прокуратуры.

Желающие принять участие в аукционе должны внести взнос в размере 10 процентов от стартовой цены транспортного средства.

На аукцион выставлены: ГАЗ-31029 (1995 года выпуска) со стартовой ценой 800 манатов; четыре КАМАЗа-5111 (1989 года выпуска) со стартовой ценой 3500 манатов каждый; ГАЗ 31105-100 (2008 года выпуска) со стартовой ценой 2000 манатов; ВАЗ-21213 (2003 года выпуска) со стартовой ценой 1300 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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