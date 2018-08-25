Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Температура воздуха ночью составит 19-23, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) также ожидается северо-восточный ветер, температура морской воды составит 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, но на некоторых горных территориях возможны грозовые дожди, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем - 21-25 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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