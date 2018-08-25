Госкомтаможня Азербайджана о причине высокой плотности автопотока на границе с Россией

25 августа 2018 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на пограничном с Россией таможенно-пропускном пункте "Самур" с 24 августа наблюдается с перерывами скопление автомобилей, говорится в субботу в сообщении Государственного таможенного комитета.

Причина высокой плотности транспортного потока в том, что посетившие Азербайджан граждане России в преддверии начала учебного года стали в массовом порядке возвращаться обратно.

В настоящее время таможенный пост действует в усиленном рабочем режиме. В результате интенсивных переговоров, проводимых со структурами противоположной стороны, возникшие проблемы устраняются в течение короткого промежутка времени.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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