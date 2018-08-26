В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт "Мугам-джаз" (ФОТО)

26 августа 2018 01:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в рамках мероприятий, проводимых в конце недели, состоялся очередной концерт. На этот раз зрителям был представлен концерт мугам-джаза.

Народные артисты, ханенде Мансум Ибрагимов, Нязакят Теймурова, Гюльянаг и Гульяз Мамедовы, Тейюб Асланов, заслуженные артисты, ханенде Гочаг Аскеров, Сабухи Ибаев, исполнитель духовых инструментов Ширзад Фаталиев, тарист Сахиб Пашазаде, пианист Эмиль Афрасияб, молодая исполнительница мугама Равана Гурбанова и другие исполнители озвучили для зрителей дуэт из оперы "Лейли и Меджнун", композиции мугам-джаза.

В заключение в исполнении мастеров искусств, присутствовавших на концерте, была представлена песня "Это - Азербайджан".

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