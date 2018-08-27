Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

27 августа 2018 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, говорится в понедельник в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-24, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла, ветер северо-восточный.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, местами утром и вечером возможны кратковременные грозовые дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит - 19-24, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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