В Азербайджане проводится соревнование за звание лучшего самоходного артиллерийского дивизиона (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, проводится соревнование на звание «Лучший самоходный артиллерийский дивизион», говорится в понедельник в сообщении минобороны.

В ходе соревнования, проходящего с участием самоходных артиллерийских дивизионов Азербайджанской армии, изучается учебно-материальная база, проверяется уровень подготовки офицеров и специалистов, а также принимаются нормативы, как в индивидуальном, так и групповом порядке. Анализируя результаты, руководство соревнования обобщает и оценивает их.



Дивизионы, оснащенные системами автоматического управления, способные поражать цель высокоточным огнем, в то же время отличившиеся высоким уровнем боевой подготовки, состязаются за достижение отличных результатов в ходе выполнения боевых стрельб и совершенствование полевых навыков.

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