Пыльная буря в Иране не окажет влияние на Азербайджан - министерство

27 августа 2018 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пыльная буря, охватившая юго-восточные провинции Ирана, не окажет влияние на Азербайджан.

Об этом в понедельник сказала Trend заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"Анализ спутниковых данных и синоптических карт показал, что над территорией страны в нижних и средних слоях тропосферы преобладает западный, северо-западный перенос воздушных масс, который сохраниться в ближайшие два дня", - сказала завотделом.

По словам Тагиевой, наблюдаемые и прогнозируемые синоптические условия будут препятствовать проникновению пыльной бури в страну.

"Нужно отметить, что большинство пыльных бурь имеют продолжительность не более четырех суток, а наибольшая их повторяемость на юге Ирана наблюдается с апреля по сентябрь. Наиболее благоприятные условия для возникновения пыльных бурь складываются на равнинной территории, прилегающей к Персидскому заливу. Этому способствуют термобарические условия, сильные ветры и состояние почвы", - добавила Тагиева.

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