Азербайджан, Турция и страны Центральной Азии создают Центр кочевой цивилизации

27 августа 2018 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан создают Центр кочевой цивилизации.

Соответствующее постановление правительства Казахстана опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әдiлет».

Центр будет расположен в Бишкеке. Миссия Центра - создание сферы взаимного доверия и сотрудничества между тюркоязычными народами и другими государствами путем развития спорта, организовывая спортивные мероприятия и популяризируя наследие каждого народа и государства с традициями кочевой культуры, и углубление интеграции посредством спорта.

Глава Центра будет назначаться Советом глав государств Тюркского совета по представлению Совета министров иностранных дел Тюркского совета.

Он будет избираться сроком на четыре года. Первым президентом Центра станет представитель Кыргызстана. Рабочими языками Центра являются государственные языки сторон, а также английский язык.

(Автор: Азад Гасанли)

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