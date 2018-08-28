В Азербайджане сегодня завершается регистрация поступивших в вузы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в вузы, говорится во вторник в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Абитуриенты до 17:00 должны пройти регистрацию в вузе. Со списком требуемых для регистрации документов можно ознакомиться в учебном заведении.

Если абитуриент не пройдет регистрацию, это будет расцениваться как отказ от размещения по специальности.

Напомним, что регистрация абитуриентов на вакантные плановые места в вузах продлится до 3 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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