В Азербайджане создана "Молодежная сеть азербайджанцев мира"

28 августа 2018 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По завершении первого Летнего лагеря диаспорской молодежи - "100-летие АДР" была создана новая организация, говорится во вторник в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой.

В первом Летнем лагере диаспорской молодежи - "100-летие АДР", который был орагнизован в Шеки, приняли участие 140 молодых людей из 37 стран мира.

Участники первого Летнего лагеря диаспорской молодежи приняли решение о создании "Молодежной сети азербайджанцев мира" и в связи с этим выступили с декларацией.

В декларации представители молодежи отметили, что совместно с представителями молодежи всего мира они будут сотрудничать в направлении пропаганды мира, братства и дружбы, защиты окружающей среды, развития науки и образования, будут совместно бороться против глобальных проблем, а также стремиться к более тесному сотрудничеству с азербайджанцами мира, оказывать поддержку социально-экономическим и политико-правовым реформам, осуществляемым в Азербайджане.

"Участники "Молодежной сети азербайджанцев мира" в связи со своей будущей деятельностью подписали резолюцию. В резолюции приветствуется создание организации, которая обеспечит единство и взаимные связи молодежи", - говорится в сообщении Госкомитета.

Также говорится, что "Молодежная сеть азербайджанцев мира" со дня своего создания будет выполнять миссии по интенсивной пропаганде культурно-исторического наследия и традиций Азербайджана, обеспечению деятельности азербайджанской молодежи в условиях тесного сотрудничества, в координированной форме, в том числе по усилению интеграции в общество стран, в которых она проживает.

В своей резолюции "Молодежная сеть азербайджанцев мира" отмечает, что в течение короткого времени будут решены правовые вопросы организации и затем об этом будет проинформирован Государственный комитет по работе с диаспорой.

Таким образом, первый Летний лагерь диаспорской молодежи не только запомнился интересными выступлениями по различным направлениям, но и также характеризуется еще более тесным сближением азербайджанцев, усилением азербайджанского диаспорского движения в мире, укреплением связей с исторической родиной проживающей за границей молодежи, расширением диаспорского движения и так далее.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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