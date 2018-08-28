Для приема в первые классы бакинских школ поступило около 45 тыс запросов

28 августа 2018 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az поступило 44 880 запросов для приема в первые классы школ Баку (по состоянию на 28 августа), говорится во вторник в сообщении Управления образования по городу Баку.

С помощью сайта mektebeqebul.edu.az размещено 42 306 запросов о приеме в общеобразовательные школы, 2 574 запросов - в лицеи и гимназии. Этот показатель близок к прогнозу приема учеников в первые классы примерно на 95 процентов.

Прием школьников в первый класс осуществляется посредством регистрации электронного заявления родителя (законного представителя) на сайте www.mektebeqebul.edu.az

Система автоматически выбирает школы и преподавателя для детей, которые будут обучаться в подготовительной группе. Более 24 000 тысяч детей в подготовительных группах автоматически были зарегистрированы для приема в первый класс

Прием школьников в первый класс осуществляется посредством регистрации электронного заявления родителя (законного представителя) на сайте www.mektebeqebul.edu.az.

Лица, которые по каким-либо причинам не смогли сами пройти электронную регистрацию, могут обратиться в альтернативный центр регистрации в каждом административном районе Баку http://baku.edu.gov.az/az/page/276

Также в общеобразовательной школе номер 6 города Баку действует Апелляционная комиссия (http://baku.edu.gov.az/az/page/277).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку проводится капремонт 13 школ (ФОТО)
Общество 6 августа 20:30
Новый замминистра образования Азербайджана отметила важность организации дошкольных групп
Общество 9 июля 14:53
В Азербайджане в дошкольные группы будут приниматься 75 процентов пятилетних детей
Общество 15 июня 00:37
В новом учебном году в Азербайджане прогнозируется прием в школы более 50 тыс. детей
Общество 15 июня 00:27
"Последний звонок" в бакинских школах прозвенит 14 июня
Общество 12 июня 12:04
Завершается первый этап приема в первые классы школ Баку
Общество 11 июня 14:09
Лента новостей
ЕБРР назначил новую дату рассмотрения кредита для экопроекта в Азербайджане
Бизнес 21:15
Проблема азербайджанских семей в том, что они не борются с причинами проблем - Госкомитет
Общество 21:15
ИВ Лерикского района назвала села понесшие ущерб в результате землетрясения
Общество 21:01
Путин уволил 15 генералов силовых ведомств
Россия 20:59
Дорожная полиция Баку предупредила владельцев ряда транспортных средств
Общество 20:54
Проживающие на оккупированных территориях Азербайджана армяне были полностью лишены газоснабжения
Нагорно-карабахский конфликт 20:41
Постпред Сирии при ООН сообщил в СБ о намерении террористов применить химоружие в Идлибе
В мире 20:31
Армяне пытаются сфальсифицировать национально-культурную принадлежность азербайджанской мечети "Юхары Гевхер ага" (ФОТО)
Общество 20:31
Техкомитет ОПЕК+ 11 сентября обсудит механизм распределения квот по восстановлению добычи
Энергетика 20:13