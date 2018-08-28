Для приема в первые классы бакинских школ поступило около 45 тыс запросов

БАКУ /Trend/ - Посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az поступило 44 880 запросов для приема в первые классы школ Баку (по состоянию на 28 августа), говорится во вторник в сообщении Управления образования по городу Баку.

С помощью сайта mektebeqebul.edu.az размещено 42 306 запросов о приеме в общеобразовательные школы, 2 574 запросов - в лицеи и гимназии. Этот показатель близок к прогнозу приема учеников в первые классы примерно на 95 процентов.

Прием школьников в первый класс осуществляется посредством регистрации электронного заявления родителя (законного представителя) на сайте www.mektebeqebul.edu.az

Система автоматически выбирает школы и преподавателя для детей, которые будут обучаться в подготовительной группе. Более 24 000 тысяч детей в подготовительных группах автоматически были зарегистрированы для приема в первый класс

Прием школьников в первый класс осуществляется посредством регистрации электронного заявления родителя (законного представителя) на сайте www.mektebeqebul.edu.az.

Лица, которые по каким-либо причинам не смогли сами пройти электронную регистрацию, могут обратиться в альтернативный центр регистрации в каждом административном районе Баку http://baku.edu.gov.az/az/page/276

Также в общеобразовательной школе номер 6 города Баку действует Апелляционная комиссия (http://baku.edu.gov.az/az/page/277).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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