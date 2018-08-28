Проблема азербайджанских семей в том, что они не борются с причинами проблем - Госкомитет

28 августа 2018 21:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проблема азербайджанских семей в том, что они борются с последствиями проблем, однако не предпринимают ничего для предотвращения вызвавших их причин, и в конечном итоге, обращаются в суд.

Об этом во вторник на конференции "Центр пропаганды духовных ценностей: азербайджанская семья", состоявшейся при совместной организационной поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами и Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, сказала заведующая отделом правового обеспечения Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Ибрагимова отметила, что семейные отношения должны регулироваться правом. Главная цель семейного законодательства - обеспечить укрепление семьи.

"Согласно Семейному кодексу, семейные отношения должны строиться на основе любви, взаимоуважения. Права членов семьи должны беспрепятственно обеспечиваться. Семья должна быть добровольным союзом, но подавляющее большинство семей в Азербайджане строится на основе внешнего вмешательства. Семья должна строиться на основе любви, и здесь не должно быть места стороннему вмешательству", - сказал Ибрагимова.

По словам завотдела, порой семьи не заключают официальный брак, а ограничиваются лишь религиозным оформлением (кебин).

"Затем, после того, как в семье возникают проблемы, женщины не могут получать юридическую помощь, потому что не заключен юридический брак. Нужно быть внимательным в этом вопросе, неправильно создавать семью без заключения официального брака", - добавила завотделом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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