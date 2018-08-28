Армяне пытаются сфальсифицировать национально-культурную принадлежность азербайджанской мечети "Юхары Гевхер ага" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сайад Салахлы выразил протест на фальсификацию правительством Армении исторической сущности мечети "Юхары Гевхер ага", расположенной в оккупированном городе Шуша.

Салахлы отметил, что жертвами армянской агрессии, продолжающей вот уже около 30 лет в отношении азербайджанского народа, являются не только азербайджанцы, но также исторические, религиозные и культурные памятники с многовековой историей.

"Сегодня невозможно определить общее число исторических, религиозно-культурных памятников, ставших жертвами армянской агрессии, и дать точную информацию по ним", - сказал Салахлы.

По словам первого зампреда, армянская агрессия против исторического культурного наследия Азербайджана набирает обороты.

Представитель Госкомитета также добавил, что по имеющимся в Азербайджане сведениям число историко-религиозных памятников на оккупированных землях, составляет 403, из которых 67 - мечети, 144 - храмы, 192 - святилища.

"Одним из историко-религиозных памятников Исламской культуры, подвергшимся разрушениям в результате армянской агрессии, стала также мечеть "Юхары Гевхер ага", расположенная в оккупированном армянами городе Шуша. Во время оккупации Шушы эта мечеть подверглась обстрелу, в результате которого были разрушены ее минареты. С 8 мая 1992 года и по сей день мечеть находится в разрушенном состоянии. Однако, армяне не ограничились этим и предприняли авантюрный шаг, отнеся эту мечеть к иранской культуре. К сожалению, в соседнем Иране находятся те, кто оказывают поддержку этой армянской фальсификации", - добавил Салахлы.

Первый заместитель председателя Госкомитета отметил, что мечеть "Юхары Гевхер ага" была построена

в 1883-1884 годы архитектором Кербалаи Сафихан Султангусейн оглу Гарабаги по поручению дочери Ибрагимхалил хана Гевхер аги.

Салахлы сказал данная мечеть в 2001 году внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и отметил, что доска, написанная на азербайджанском и установленная на мечети "Юхары Гевхер ага" разрушена армянами, вместо этого была установлена памятная доска, где на армянском языке написано "Старинный исторический памятник, Юхары Масджид, 1883, охраняется государством".

Салахлы также добавил, что на новой памятной доске целенаправленно не были указаны слова "Гевхер ага", и это свидетельствует о том, что власти Армении целенаправленно предпринимают попытки изменения исторической принадлежности культурных и религиозных памятников, расположенных на оккупированной территории Азербайджана, в целях создания фальшивой армянской истории.

Первый заместитель председателя Госкомитета сказал, что фальсификация и преступные действия армян в отношении историко-религиозных памятников на оккупированных азербайджанских землях противоречат требованиям, закрепленным в Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Европейской конвенции об охране археологического ценностей и Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.