В Азербайджане к новому учебному году напечатано более шести млн учебников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для I-XI классов государственных общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год напечатано 6 726 029 экземпляров 332 наименований учебников и методических пособий для учителей, говорится во вторник в сообщении министерства образования.

Учащиеся с 3 сентября смогут получить учебники. В случае не предоставления учебников, необходимо сообщить руководству школы.

Учебники выдаются учащимся для использования в течение одного учебного года.

Электронные варианты учебников доступны на сайтах www.e-derslik.edu.az и www.trims.edu.az

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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