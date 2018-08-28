Ускорился процесс таяния на леднике Туфандаг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При участии специалистов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана была организована экспедиция для исследования ледника Туфандаг, говорится во вторник в сообщении министерства.

В результате исследований, проведенных на высоте 3755 метров, было установлено, что в области ледника еще больше ускоряется процесс таяния, увеличивается число и размеры трещин на леднике, повысился уровень воды на реке Махмуддере, вытекающей из языка ледника. Это же свидетельствует об интенсивности процесса таяния ледника.

Отметим, что ледники являются не только источником запасов пресной воды, но и главным индикатором глобальных изменений климата, и является уникальным объектом для того, чтобы наглядно наблюдать эти изменения. Потепление или похолодание очень быстро себя проявляет в изменении площади ледников.

Ледник Туфандаг располагается севернее вершины Туфан и считается самым крупным ледником на данной территории.

Исследования проводятся на основе распоряжения Президента Ильхама Алиева от 27 декабря 2008 года «О мерах по комплексному гидрометеорологическому и экологическому исследованию экосистемы Базардюзю-Шахдаг-Туфандаг Большого Кавказа».

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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