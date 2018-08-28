ИВ Лерикского района назвала села понесшие ущерб в результате землетрясения

28 августа 2018 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения в Лерикском районе на около 15 старых строениях образовались трещины.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Лерикского района Хабиль Меликов.

По словам замглавы ИВ, строения, которым был нанесен ущерб, расположены в селах Бурсулум, Тикебанд, Зувудж.

"На 10-15 строениях увеличились трещины, однако серьезных разрушений нет", - сказал Меликов.

Напомним, что в 16:57 во вторник на территории Лерикского района было зарегистрировано землетрясение. Сила толчков в эпицентре составила более 5 баллов, ближе к населенным пунктам толчки ощущались силой до 4-3 баллов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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