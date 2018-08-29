Возбуждено уголовное дело по факту подделки распоряжения ИВ Баку

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту подделки распоряжения Исполнительной власти города Баку. Об этом в среду говорится в совместном сообщении Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования информации, поступившей из Госкомитета по градостроительству и архитектуре в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возникли основательные подозрения в том, что гражданин Эльсевяр Руфуллаев в начале 2018 года приступил к строительству нежилого объекта на территории Хатаинского района столицы на основании поддельного распоряжения Исполнительной власти города Баку, не обратившись в соответствующем порядке в ИВ, МЧС и Госкомитет.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям 188.2 (самовольное осуществление строительных или монтажных работ на земельном участке без определенного законом права собственности, пользования или аренды), 320.1 и 320.2 (подделка удостоверения или иного официального документа, сбыт или использование заведомо поддельных документов).

Необходимые следственно-оперативные меры по определению и привлечению к ответственности виновных лиц продолжаются.

В совместном обращении Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре и Госкомитета по градостроительству и архитектуре физические и юридические лица, осуществляющие строительство, еще раз призываются к соблюдению всех требований законодательства в этой сфере.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.