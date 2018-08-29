В Бакинском международном автовокзале ожидается ряд нововведений

БАКУ /Trend/ - В Бакинском международном автовокзальном комплексе внедрены нововведения в целях обеспечения комфорта пассажиров.

Об этом в среду сказала Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

Аллахъярова сказала, что кассы в автовокзалах уже расположены рядом с залами ожиданий пассажиров.

"Раньше кассы располагались далеко от залов ожидания пассажиров, однако сейчас находятся поблизости к залам ожидания. Рядом с кассами расположены информационные стенды, где указано расписание движения транспорта, порядок перевозки ручной клади и багажа на международных и внутригородских автобусах, а также другая информация. Информация предоставлена на азербайджанском, русском и английском языке", - отметила Аллахъярова.

По словам пресс-секретаря, в ближайшее время будут установлены совсем иные стенды.

"На этих стендах будет доступна информация о том, в каких случаях нужно обращаться в "горячую линию", задачи и обязательства компании перевозчика и водителя, маршрут поездки до пункта назначения. То есть пассажиры смогут получить всю необходимую информацию", - сказала пресс-секретарь.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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