Завтра в Баку будет до 32 градусов

29 августа 2018 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в среду в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-70, днем 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла, умеренный юго-восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра без осадков. В некоторых горных территориях утром будет туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

3-31 августа на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода, что, в основном, будет благоприятной для метеочувствительных людей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла
Общество 28 августа 14:04
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 27 августа 13:51
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 25 августа 17:18
Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане
Общество 24 августа 19:02
В Азербайджане завтра будет до 37 градусов тепла
Общество 24 августа 14:51
Завтра в Азербайджане будет до 35 градусов тепла
Общество 22 августа 15:07
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО
Политика 18:12
В Азербайджане при поддержке АБР могут появиться плавающие солнечные электростанции
Энергетика 18:09
Azercell Telekom представил в пользование абонентов новый эксклюзивный магазин (ФОТО)
ИКТ 18:01
В Узбекистане существует большой потенциал для развития роста автомобильного рынка
Узбекистан 18:00
В Турции возросло число зарегистрированных иранских компаний
Бизнес 17:52
Госоператор связи Азербайджана расширяет охват интернет ТВ
ИКТ 17:44
Блокчейн будет использоваться для фиксации авторских прав в Азербайджане
ИКТ 17:41
Sahid Hotels&Resorts планирует построить гостиницы в Узбекистане
Узбекистан 17:34
Азербайджанский производитель алкоголя и соков заключил контракт с российской компанией на крупную сумму
Бизнес 17:31