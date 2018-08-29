Завтра в Баку будет до 32 градусов

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в среду в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-70, днем 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла, умеренный юго-восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра без осадков. В некоторых горных территориях утром будет туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

3-31 августа на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода, что, в основном, будет благоприятной для метеочувствительных людей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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