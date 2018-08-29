БАКУ /Trend/ - В Хачмазском районе Азербайджана ликвидирован член радикальной религиозной экстремистской группы.

Об этом в среду говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности.

В ходе расследования было подтверждено, что член радикальной религиозной экстремистской группы Наджафов Низами Адиль оглу приобрел оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества и планировал совершить террористический акт в северных районах Азербайджана. В связи с этим сотрудниками Службы государственной безопасности и прокуратуры были проведены совместные неотложные мероприятия.

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