Ликвидирован член радикальной религиозной преступной группы, планировавший теракт в северных районах Азербайджана (версия 2)

29 августа 2018 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Хачмазском районе Азербайджана ликвидирован член радикальной религиозной экстремистской группы.

Об этом в среду говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности.

В ходе расследования было подтверждено, что член радикальной религиозной экстремистской группы Наджафов Низами Адиль оглу приобрел оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества и планировал совершить террористический акт в северных районах Азербайджана. В связи с этим сотрудниками Службы государственной безопасности и прокуратуры были проведены совместные неотложные мероприятия.

Во время проведенных 29 августа в Хачмазском районе мероприятий по разоружению Низами Наджафова он, не подчинившись законным требованиям сдаться, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

В ходе осмотра места происшествия и тела были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства один автомат типа "AKSU", боеприпасы, а также взрывное устройство, изготовленное кустарным способом.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ликвидирован член радикальной религиозной преступной группы, планировавший теракт в северных районах Азербайджана
Общество 13:14
Возбуждено уголовное дело в связи с отравлением свыше 10 человек в одном из бакинских ресторанов
Общество 18 августа 15:18
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями на приемных экзаменах
Общество 16 августа 15:27
В Азербайджане арестованы лица, толкавшие предпринимателей к даче взятки
Общество 15 августа 20:23
В Азербайджане задержан иностранец, находящийся в розыске по линии Интерпола (ФОТО)
Происшествия 2 июля 14:03
В Азербайджане в связи с обрушением моста в Гекчайском районе арестованы 7 человек
Общество 21 июня 16:22
Лента новостей
Гендиректорат Турции по управлению автодорогами объявил тендер
Тендеры 14:08
Поставки нефти из Ирана сократились сильнее ожидаемого уровня
Иран 14:04
Названы бестселлеры европейского авторынка 2018 года (ФОТО)
Интересное 14:03
Азербайджано-узбекская межправкомиссия соберется в Ташкенте
Бизнес 13:56
Путин: женщины в России должны выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65
Россия 13:54
Buta Airways открывает рейсы в третий по величине город Турции
Туризм 13:42
Северо-Каспийский нефтяной проект расширяется за счет новых месторождений
Казахстан 13:39
X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли – программа
Культура 13:33
Воздушное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном прекращено
Узбекистан 13:25