В Баку количество пыли в воздухе превысило санитарную норму

30 августа 2018 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального департамента окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, стало известно, что в четверг количество пыли в воздухе превысило санитарную норму, говорится в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что пыль была принесена в Азербайджан вместе с воздушными потоками из Туркменистана.

Согласно информации, полученной из станций мониторинга качества воздуха, в 07:00 количество пыли в Баку и на Абшеронском полуострове превысило норму на 20 процентов.

Согласно метеорологическому прогнозу, высокое содержание пыли в воздухе продлится два дня.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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