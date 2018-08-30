В Азербайджане изменена учебная нагрузка педагогов образовательных учреждений

БАКУ /Trend/ - Учебная нагрузка педагогов образовательных учреждений Азербайджана не будет относиться к учителям, работающим в профессионально-технических учебных заведениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков.

В связи с этим премьер-министр Новруз Мамедов подписал решение о внесении изменений в решение "Об определении учебной нагрузки педагогических работников образовательных учреждений".

Согласно решению, добавляются слова "(за исключением учителей, работающих в профессионально-технических учебных заведениях, и которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков)

Также согласно решению, еженедельное рабочее время воспитателей в дошкольных учреждениях составит 30 часов; еженедельная учебная нагрузка по одной ставке учителей всех типов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, профессиональных школ и лицеев, спортшкол и школ искусства, а также руководителей кружков в дошкольных образовательных учреждениях составит 12 часов; еженедельное рабочее время учителей-воспитателей в общеобразовательных школах, интернатах, лицеях, гимназиях и школах профессионального образования составит 24 часа; годовая учебная нагрузка по одной ставке профессорско-преподавательского коллектива в высших и средне-специальных учебных заведениях и концертмейстеров составит не менее 500 часов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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