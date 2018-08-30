В Азербайджане изменена учебная нагрузка педагогов образовательных учреждений

30 августа 2018 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учебная нагрузка педагогов образовательных учреждений Азербайджана не будет относиться к учителям, работающим в профессионально-технических учебных заведениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков.

В связи с этим премьер-министр Новруз Мамедов подписал решение о внесении изменений в решение "Об определении учебной нагрузки педагогических работников образовательных учреждений".

Согласно решению, добавляются слова "(за исключением учителей, работающих в профессионально-технических учебных заведениях, и которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков)

Также согласно решению, еженедельное рабочее время воспитателей в дошкольных учреждениях составит 30 часов; еженедельная учебная нагрузка по одной ставке учителей всех типов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, профессиональных школ и лицеев, спортшкол и школ искусства, а также руководителей кружков в дошкольных образовательных учреждениях составит 12 часов; еженедельное рабочее время учителей-воспитателей в общеобразовательных школах, интернатах, лицеях, гимназиях и школах профессионального образования составит 24 часа; годовая учебная нагрузка по одной ставке профессорско-преподавательского коллектива в высших и средне-специальных учебных заведениях и концертмейстеров составит не менее 500 часов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане изменены правила выполнения инженерно-поисковых работ
Общество 14 августа 18:24
Азербайджан вводит новые тарифы на таможенное оформление товаров и транспортных средств
Бизнес 7 августа 13:31
В Азербайджане вступили в силу новые пошлины за регистрацию мобильных устройств
ИКТ 2 августа 17:43
Азербайджан расширяет субсидирование экспорта
Бизнес 28 июня 16:16
В Азербайджане детей стали реже называть религиозными именами
Общество 21 июня 20:31
Под председательством премьера Азербайджана состоялось расширенное заседание Кабмина
Политика 8 июня 19:14
Лента новостей
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
Политика 20:57
Президент Ильхам Алиев поздравил глав ряда стран
Политика 20:40
В Азербайджане определены категории лиц, для которых по квоте будут выделены рабочие места
Экономика 20:35
ЕАБР профинансирует строительство автозавода в Казахстане
Казахстан 20:16
Туркменистан заключил соглашение с европейской телекоммуникационной компанией
ИКТ 20:12
В Азербайджане пресечен импорт мяса конины в большом количестве
Общество 19:57
В ИВ города Лянкяран поступили обращений о трещинах в более 300 домах
Общество 19:50
В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства
Беларусь 19:43
В ряде школ Азербайджана первый учебный день начнется с 17 сентября
Общество 19:40