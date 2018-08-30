Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный юго-восточный ветер сменится северо-восточным, говорится в четверг в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 29-34 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла. Умеренный юго-восточный ветер сменится северо-восточным.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, но ближе к вечеру на некоторых горных территориях Большого Кавказа ожидаются грозовые дожди, утром - туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью - 18-23, днем - 31-36, в горах ночью - 12-17, днем - 21-26 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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