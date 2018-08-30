В Баку приступили к сносу незаконных построек и ограждений незаконно занятых земель

30 августа 2018 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть города Баку приступила к сносу незаконных построек и ограждений незаконно занятых земельных участков, говорится в четверг в сообщении ИВ.

Исполнительная власть Баку дала старт работам по сносу незаконных построек и объектов, ограждений незаконно занятых построек, очистке тротуаров, созданию «Благоустроенного квартала» и «Образцового двора» со всеми условиями для отдыха жителей. Также были учтены обращения, пожелания жителей столицы.

Первые такие работы начались в Хатаинском районе. В районе было выявлено 7 незаконно занятых территорий, и незаконные ограждения на этих участках были снесены. В частности, были снесены ограждения земельных участков на улицах Мухаммад Хади и Неаполь, вблизи Украинского круга, участок был расчищен от строительных материалов, начались работы по благоустройству. Эта работа проводится и в других местах района, а также будет проведена во всех районах столицы.

Основная цель – еще больше усовершенствовать и обновить инфраструктуру столицы, улучшить социальное положение жителей. Эта работа взята под особый контроль Исполнительной власти Баку.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку создаются образцовые дворы и кварталы «Abad həyət» (ФОТО)
Общество 7 августа 10:32
В Баку уволена директор детсада, принявшая незаконно на работу воспитателя
Общество 29 ноября 2013 21:28
Исполнительная власть Баку разрешила Нацсовету провести митинг
Политика 23 октября 2013 16:10
Исполнительная власть Баку не получала обращение Нацсовета
Политика 18 октября 2013 12:57
Исполнительная власть Баку предупредила автовладельцев о недопустимости парковки в запрещенных местах
Общество 22 августа 2013 10:35
ИВ Баку ответила на обращение т.н. Общественной палаты
Политика 7 декабря 2012 14:51
Лента новостей
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
Политика 20:57
Президент Ильхам Алиев поздравил глав ряда стран
Политика 20:40
В Азербайджане определены категории лиц, для которых по квоте будут выделены рабочие места
Экономика 20:35
ЕАБР профинансирует строительство автозавода в Казахстане
Казахстан 20:16
Туркменистан заключил соглашение с европейской телекоммуникационной компанией
ИКТ 20:12
В Азербайджане изменена учебная нагрузка педагогов образовательных учреждений
Общество 20:10
В Азербайджане пресечен импорт мяса конины в большом количестве
Общество 19:57
В ИВ города Лянкяран поступили обращений о трещинах в более 300 домах
Общество 19:50
В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства
Беларусь 19:43