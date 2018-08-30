В Баку приступили к сносу незаконных построек и ограждений незаконно занятых земель

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть города Баку приступила к сносу незаконных построек и ограждений незаконно занятых земельных участков, говорится в четверг в сообщении ИВ.

Исполнительная власть Баку дала старт работам по сносу незаконных построек и объектов, ограждений незаконно занятых построек, очистке тротуаров, созданию «Благоустроенного квартала» и «Образцового двора» со всеми условиями для отдыха жителей. Также были учтены обращения, пожелания жителей столицы.

Первые такие работы начались в Хатаинском районе. В районе было выявлено 7 незаконно занятых территорий, и незаконные ограждения на этих участках были снесены. В частности, были снесены ограждения земельных участков на улицах Мухаммад Хади и Неаполь, вблизи Украинского круга, участок был расчищен от строительных материалов, начались работы по благоустройству. Эта работа проводится и в других местах района, а также будет проведена во всех районах столицы.

Основная цель – еще больше усовершенствовать и обновить инфраструктуру столицы, улучшить социальное положение жителей. Эта работа взята под особый контроль Исполнительной власти Баку.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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