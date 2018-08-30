В ИВ города Лянкяран поступили обращений о трещинах в более 300 домах

30 августа 2018 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Исполнительную власть города Лянкяран поступило более 300 обращений в связи с домами, которые понесли ущерб в результате недавнего землетрясения.

Об этом в четверг сказал Trend первый заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Мохуббат Бабаев.

Председатель комиссии сказал, что в настоящее время члены комиссии совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр домов, в которых образовались трещины.

«В настоящее время на основе обращений ведутся расследования, устанавливается степень опасности трещин в домах и объектах», - сказал Бабаев.

Напомним, что вчера в Исполнительную власть Лянкяранского района поступила информация о наличии трещин на 80 домах.

Отметим, что в 16:57 во вторник в 13 километрах к западу от станции Лянкяран было зарегистрировано землетрясение. Сила толчков в эпицентре составила более 5 баллов, ближе к населенным пунктам толчки ощущались силой до 3-4 баллов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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