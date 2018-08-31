В Баку содержание пыли в воздухе уменьшилось

31 августа 2018 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Содержание пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове уменьшилось, говорится в пятницу в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В сообщении говорится, что, несмотря на то, что содержание пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове уменьшилось, ее количество все еще превышает санитарную норму в два раза.

Отметим, что 30 августа в 10:00 содержание пыли в три раза превышало санитарную норму, в 13:00 - в 5,4 раза, в 16:00 - в 5,6 раза, в 19:00 - в 6 раз.

Напомним, что пыль была занесена в Азербайджан вместе с воздушными потоками из Туркменистана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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