В Баку будет восстановлен Дворец бакинских ханов

БАКУ /Trend/ - Расположенный в Ичеришехере и относящийся к XVII-XVIII векам Дворец бакинских ханов будет восстановлен.

Управление государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер объявило опрос предложений на закупку работ по реконструкции древней исторической постройки, благоустройству его окрестностей и работ по обеспечению техническими принадлежностями.

Документы для участия в опросе принимаются 10 сентября до 12:00.

Дворец бакинских ханов находится по адресам: улица Большая Крепостная 44,46,48 и 50 и считается историческим и культурным памятником местного значения.

В 1806 году, после того как Бакинское ханство было присоединено к России, в зданиях комплекса был расположен российский военный гарнизон. В постсоветский период здесь располагалась военная комендатура.

В одном из дворов комплекса некогда имелся фруктовый сад с бассейном в центре. Этот сад является единственным примером наличия крупного зелёного массива в средневековом Баку. До наших дней сохранился портал и отреставрированная маленькая мечеть. У крепостных стен города на территории комплекса расположена подземная баня.

В 1985-1986 годах на части территории Дворца бакинских ханов провели археологические раскопки, в ходе которых удалось обнаружить водопровод и подземные архитектурные строения, а также большое количество образцов материальной культуры

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.